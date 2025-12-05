Θερμά συγχαρητήρια στις αστυνομικές δυνάμεις της Δ. Α. Αχαΐας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στις αστυνομικές δυνάμεις της Δ.Α.Αχαΐας, για δύο ξεχωριστές και σημαντικές επιτυχίες που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και εξυψώνουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, την 3η Δεκεμβρίου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών, μετά από πολύμηνη, εμπεριστατωμένη έρευνα προέβησαν στην εξάρθρωση και σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλεύονταν ανήλικα παιδιά. Τα μέλη της οργάνωσης ωθούσαν τους ανηλίκους στη διάπραξη κλοπών σε καταστήματα και οικίες, καθώς και ληστειών σε ηλικιωμένους, καρπώνοντας τα παράνομα κέρδη.

Για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης το τμήμα ασφαλείας της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών συνέδραμαν συνάδελφοι από τις Ο.Π.Κ.Ε. Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, της Διμοιρίας Υποστήριξης, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, του Τ.Τ. Πατρών, του Γ΄ Α. Τ. Πατρών καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones).

Επίσης την 1η Δεκεμβρίου 2025 πλήρωμα περιπολικού του Τμήματος Αμέσου Δράσεως Πατρών, προέβη στη σύλληψη ατόμων που κατείχαν μεταξύ άλλων 226,8 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας σε λευκή κρυσταλλική σκόνη σε βραχώδη μορφή. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Δ.Ε.Ε. Πατρών, για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας δηλώνει υπερήφανη για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα των μελών της, που εργάζονται άοκνα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ