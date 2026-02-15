24χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 7 μ.μ., ένας 24χρονος εργάτης γης, καταγωγής από το Νεπάλ, στο σπίτι όπου διέμενε στη Γλυκόβρυση του Δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

Τις αρχές ειδοποίησαν οι τρεις συγκατοικοί του, επίσης υπήκοοι Νεπάλ, όταν επέστρεψαν στην οικία μετά το πέρας των αγροτικών εργασιών που εκτελούσαν στην περιοχή και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 24χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του spartanews.gr, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης.