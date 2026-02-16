Καταδίκη πρώην αστυνομικού

Μια σοβαρή υποθέση ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε την Παρασκευή το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας.

Πρόκειται για μια παλιά υπόθεση, με έναν πατέρα να καταδικάζεται σε δυο χρόνια φυλάκιση, με τρία χρόνια αναστολή, για σωματικές βλάβες στον τότε 11χρονο γιό του.

Ο κατηγορούμενος, πρώην Αστυνομικός, ο οποίος εκπροσώπησε υπερασπιστικά μόνος τον εαυτό του, αρνήθηκε να καθίσει στο ειδώλιο και έλαβε θέση στα έδρανα των δικηγόρων και απεύθυνε ερωτήσεις στους μάρτυρες, τους οποίους αποκαλούσε ψευδομάρτυρες σε όλη την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει το δικαστήριο για την αθωότητα του …

