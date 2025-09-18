PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

23χρονος μετέτρεψε το δρόμο σε ... "αγωνιστική πίστα"

11:58 | 18/09/2025

Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε το οδόστρωμα 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

 

Κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ο κατηγορούμενος έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3205 ευρώ, με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης.

