20 ακόμη προστατευτικά κράνη παραδόθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων σε αναβάτες

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων παραδόθηκαν -20- ακόμη κράνη σε αναβάτες, έπειτα από ισάριθμες κληρώσεις.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 16 Αυγούστου έως 31 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των κρανών ανάμεσα σε αναβάτες που δεν φορούσαν κράνος κατά την οδήγηση, έχοντας συμβολικό χαρακτήρα.

Με το μήνυμα «Μην Περιμένεις να Σου Πέσει ο Κλήρος… Μην Αφήνεις τη Ζωή στην Τύχη. Φόρα το Κράνος», τέτοιες δράσεις εντάσσονται στο γενικότερο πρίσμα ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης ως προς τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη χρήση κράνους για τη σωματική ακεραιότητα.

Συνολικά, από την έναρξη της δράσης, αρχές Ιουλίου, έως τέλη Σεπτεμβρίου 2025, παραδόθηκαν (39) κράνη, κατόπιν κληρώσεων ανάμεσα σε αναβάτες δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο. που δεν φορούσαν κράνος.

Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι η προσφορά του κράνους δεν αποτελεί μόνο ένα συμβολικό βραβείο αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα: «Η ζωή είναι ανεκτίμητη και η προστασία της είναι στο χέρι μας. Η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής. Φορέστε το κράνος και προστατέψτε τη ζωή σας».