2 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας συνελήφθησαν, τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, προχώρησαν στη σύλληψη 40χρονου ημεδαπού, καθώς σε αποθηκευτικό χώρο της οικίας του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους -700- γραμμαρίων, φύλλα κάνναβης βάρους -460- γραμμαρίων και -1- ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, σε μία ακόμη περίπτωση αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) εντόπισαν 47χρονο ημεδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους –4,5- γραμμαρίων, κοκαΐνη –3,45- γραμμαρίων και -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.