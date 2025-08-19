2 συλλήψεις για κλοπή στο Λαγανά Ζακύνθου

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθησαν βραδινές του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025 στο Λαγανά Ζακύνθου, δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 31 ετών, με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή των παραπάνω δραστών, καθώς τις πρώτες πρωινές της ίδιας ημέρας, στην παραλία του Λαγανά, είχαν αφαιρέσει, με έναν ακόμη 23χρονο ημεδαπό συνεργό τους, που αναζητείται, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα, τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.