2 συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στη Ζάκυνθο

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες προχθες 13 Αυγούστου 2025 στη Ζάκυνθο, δύο αλλοδαποί ηλικίας 23 και 28 ετών, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στους αστυνομικούς περιήλθαν πληροφορικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι δύο αλλοδαποί δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαΐνης και την αποκρύπτουν σε «καβάτζα» που βρίσκεται σε χωράφι με ελαιόδεντρα στο νησί.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, οι δράστες εντοπίστηκαν στην παραπάνω υπαίθρια περιοχή και στην κατοχή τους βρέθηκαν -11- «φιξάκια» με κοκαΐνη, τα οποία είχαν κρυμμένα σε ρίζα ελιάς.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν και σε οικία βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -2- «φιξάκια» με κοκαΐνη, τα χρηματικά ποσά των -470- ευρώ και -260- λιρών Αγγλίας, αντίστοιχα, σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις και -2- κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.