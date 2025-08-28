2 συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε. στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά

Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, προχθες 26 Αυγούστου 2025, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας και Κεφαλονιάς, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στην Κέρκυρα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προχώρησαν στη σύλληψη 48χρονου αλλοδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σε άλλη περίπτωση, στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 39χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -59- ναρκωτικά δισκία για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.