Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

19 νέες μοτοσικλέτες για Αστυνομικές Υπηρεσίες - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

21:25 | 10/02/2026

Σημαντική ενίσχυση στον επιχειρησιακό εξοπλισμό της Αστυνομίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου φέρνει η παραλαβή -19- νέων δίκυκλων υπηρεσιακών μοτοσικλετών, οι οποίες εντάχθηκαν στον στόλο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

 

Η κατανομή των νέων οχημάτων έγινε με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε νησιού. Συγκεκριμένα:

  • Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου διατέθηκαν -10- μοτοσικλέτες
  • Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου -4- μοτοσικλέτες
  • Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου -5- μοτοσικλέτες

Η προσθήκη των νέων δικύκλων αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης των αστυνομικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα και περιοχές με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης ή δύσκολη πρόσβαση για μεγαλύτερα οχήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανανέωση και ενίσχυση του στόλου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και τη βελτίωση της καθημερινής παρουσίας των αρχών στο οδικό δίκτυο και στις γειτονιές των νησιών.

Η Λέσβος λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της ενίσχυσης, με 10 νέες μοτοσικλέτες, γεγονός που αναμένεται να ενδυναμώσει την αστυνομική παρουσία και την άμεση επέμβαση σε περιστατικά σε όλο το νησί.

Πηγή:  lesvosnews.net 

