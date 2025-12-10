14χρονος εκβίαζε 12χρονο - Τού είχε αποσπάσει 8.250 ευρώ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας 14χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για εκβίαση και για παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, παιδικά αθύρματα και φωτοβολίδες.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του 12χρονου, ο 14χρονος κατηγορούμενος, από τις 6-11-2025 έως τις 03-12-2025 στην Αμαλιάδα, απαίτησε εκβιαστικά χρήματα από τον 12χρονο υιό της, με την απειλή ξυλοδαρμού, με αποτέλεσμα να αποσπάσει τμηματικά από τον τελευταίο συνολικά -8.250- ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του κατηγορούμενου ανήλικου, βρήκαν και κατέσχεσαν -97- κροτίδες -1- παιχνιδοκονσόλα και -9- παιχνίδια που είχε αγοράσει πρόσφατα καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.