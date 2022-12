14.341 στελέχη υπηρεσιών, εκπαιδεύτηκαν έως το έτος 2022 στις εγκαταστάσεις της Π. Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Π.Υ.Δ.Α.Α. Ελευθέριος Βενιζέλος), ιδρύθηκε μετά από Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου (Πυροσβεστικό Σώμα) με την «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», που υπογράφηκε την 21η Μαρτίου 2001 και βρίσκεται εντός του Αερολιμένα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας ανέρχεται σε 153 Πυροσβέστες. Όλοι τους πιστοποιημένοι για την επέμβαση σε ΧΒΡΠ περιστατικά και σε αεροπορικά ατυχήματα, από το Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αλλά και από σχολεία που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, υπό την αιγίδα της Εταιρίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Τα οχήματα και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός στεγάζεται σε δύο κτίρια, λόγω της ανάγκης κάλυψης δύο διαδρόμων προσγείωσης – απογείωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του I.C.A.O. & E.A.S.A.

Για τις βασικές εκπαιδευτικές της ανάγκες, χρησιμοποιείται ένα αεροσκάφος Boeing 737 – 200, προσφορά της Ολυμπιακής Αεροπορίας στον αερολιμένα. Η Υπηρεσία διαθέτει Πεδίο Ασκήσεων με προσομοιωτή πυρκαγιών υγρών καυσίμων με χρήση προπανίου, για την εκπαίδευση αφενός του προσωπικού της Π.Υ.Δ.Α.Α. και αφετέρου των Πυροσβεστικών υπαλλήλων που στελεχώνουν τα λοιπά Αεροδρόμια της χώρας, ιδιωτών εκπαιδευομένων, πληρωμάτων θαλάμου διακυβέρνησης, πληρωμάτων καμπίνας επιβατών, εργαζόμενων εταιρειών στην επίγεια εξυπηρέτηση κ.τ.λ.

Ο τομέας ευθύνης της υπηρεσίας, όσο αφορά την επέμβαση πυρόσβεση και διάσωση σε αεροπορικό ατύχημα, εκτείνεται έως και 8 χλμ από την οριοθέτηση του αερολιμένα. Στην εποπτεία της Π.Υ.Δ.Α.Α. εντάσσεται επίσης, εμπορικό πάρκο που στεγάζει πολυκαταστήματα, εκθεσιακό κέντρο, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης Αεροπορικού Καυσίμου, πρατήρια βενζίνης, τμήμα της Αττικής οδού, τμήμα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, πλήθος κτιριακών εγκαταστάσεων, υπόστεγων αεροσκαφών, κτιρίων υποστήριξης, κτιρίων γραφείων – μηχανολογικού εξοπλισμού και Φωτοβολταϊκό Πάρκο έκτασης 160 στρεμμάτων.

Η Π.Υ.Δ.Α.Α, αποτελώντας εκπαιδευτικό παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους – Υ.Π.Α. – Στρατό Ξηράς – Πολεμικό Ναυτικό – Πολεμική Αεροπορία – Υπηρεσίες άλλων χωρών – Ιδιώτες (Προσωπικό Εδάφους, Ιπτάμενα Πληρώματα), από εκπαιδευτές της Υπηρεσίας μας και από συνεργαζόμενους εξωτερικούς εκπαιδευτές (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε. – Γ.Ε.Α. – Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Ε.Δ.Α.Α.Π. – Εταιρία Αεροπορικού Καυσίμου O.F.C. – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ι.Α.), που πληρούν τα ειδικά απαιτούμενα κριτήρια.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα, τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό σκέλος τους. Από το 2002 έως και την 20/12/2022 έχουν εκπαιδευτεί στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας συνολικά 14.341 άτομα.

Πιο αναλυτικά:

• 7.397 προσωπικό εδάφους – επίγειας εξυπηρέτησης

• 2.884 πυροσβεστικοί υπάλληλοι ( Π.Υ.Δ.Α.Α. – FRAPORT και λοιπά αεροδρόμια)

• 3.975 ιπτάμενα πληρώματα αεροπορικών εταιριών

• 7 υπάλληλοι της Υ.Π.Α.

• 24 υπάλληλοι της Π.Υ.Δ.Α.Α. σε ΧΒΡΠ

• 12 άτομα από Βαλκανικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων και

• 42 στελέχη από Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία

Η Π.Υ.Δ.Α.Α. σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα του Βερολίνου ολοκληρώνει φέτος τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό έργο BRIDGES hyBRID (physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive technologies, συνολικής διάρκειας δύο ετών 2020 – 2022 που αποσκοπεί στην ανάπτυξη πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας, υπερυψηλής αληθοφάνειας (extended reality - XR), με χαρακτηριστικά ανώτερα από τις σημερινές διαθέσιμες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (virtual reality - VR) και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των υπηρεσιών Πυρόσβεσης / Διάσωσης Αεροδρομίων. Αναμένονται σημαντικά οφέλη από αυτό το έργο, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, τη διεύρυνση του φακέλου εκπαίδευσης, με επιπρόσθετα αντικείμενα, που σημερινοί φυσικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν την ενσωμάτωσή τους κ.ο.κ. Σε εθνικό επίπεδο, την ευθύνη συντονισμού έχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Ταυτόχρονα, από το 2016 συμμετέχει ανελλιπώς στην εκδήλωση που πραγματοποιείται με την επωνυμία «PLANE PULL ATHENS», η οποία έχει σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς που πραγματοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ πλήθος σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών επισκέπτονται την Π.Υ.Δ.Α.Α. κάθε χρόνο, για ξενάγηση στους χώρους, παρουσίαση οχημάτων και εξοπλισμού αλλά και ενημέρωση, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει ο αερολιμένας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, το επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας των Πυροσβεστών της Π.Υ.Δ.Α.Α. είναι υψηλού επιπέδου και εναρμονισμένο απόλυτα στις διεθνείς απαιτήσεις.