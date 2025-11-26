12 νέες θέσεις συνοριοφυλάκων στο Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου – Η προκήρυξη έχει ήδη εκδοθεί

Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι, μετά τη συνάντησή μου με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Δημήτρη Μάλλιο, έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη για 12 νέες θέσεις συνοριοφυλάκων, που θα στελεχώσουν το Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου.

Οι θέσεις αυτές προβλέπουν εντοπιότητα, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους της τοπικής μας κοινωνίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 28 ετών.

Καλώ όλους τους νέους της Πάτμου, έως 28 ετών, καθώς και όποιον επιθυμεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά του, να δει άμεσα την προκήρυξη και να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Είναι μια σημαντική ευκαιρία για σταθερή εργασία, επαγγελματική προοπτική και ενεργή συμμετοχή στην ασφάλεια του νησιού μας.

Ευχαριστώ θερμά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και προσωπικά τον Αρχηγό κ. Μάλλιο για τη συνεργασία και τη στήριξη προς την Πάτμο. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την ενίσχυση των υπηρεσιών ασφάλειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με εκτίμηση,

Νικήτας Τσαμπαλάκης

Δήμαρχος Πάτμου

Πηγή: kostoday.com