10 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Πανελλήνιες 2026

Με δεδομένο ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε την προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές της χώρας, οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες σχολές θα πρέπει να δείξουν συνέπεια στα επόμενα βήματα καθώς δεν έχουν να αντιμετωπίζουν μόνο τις πανελλήνιες εξετάσεις ώστε να επιτύχουν την εισαγωγή τους.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας κ. Δημήτρης Μπαρλάκας, απαντά σε 10 ερωτήσεις για τους μαθητές της Γ΄λυκείου και αποφοίτους που θέλουν να διεκδικήσουν ξανά την εισαγωγή τους:

Διαβάστε επίσης

1. Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές;

Μπορείς να καταθέσεις την αίτησή σου από́ τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή́ 6 Φεβρουάριου 2026 και ώρα 24:00.

2. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για τη συμπληρώσω;

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα https://www.asei-assy.mil.gr. Χρησιμοποιείς το προσωπικό σου email για να κάνεις την εγγραφή στην εφαρμογή συμπλήρωσης της αίτησης και διαχειρίζεσαι προσωπικά την αίτησή σου (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών που υπάρχουν στην εφαρμογή.

3. Τι ακολουθεί μετά την αίτηση;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ακολουθεί η έκδοση της Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά (έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026), η υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών (έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00) και η έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και του προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα προσόντα εισαγωγής;

Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ– ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΜΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Να έχουν σωματική ικανότητα, ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (όλων των τμημάτων της) θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος.

Να έχουν το απαραίτητο ηλικιακό κριτήριο που απαιτεί η κάθε Στρατιωτική Σχολή (δες αναλυτικά στην εγκύκλιο).

Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή κατάθεση, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.

Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία Στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΜΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Τι είναι οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ);

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που θα πρέπει να περάσεις προκειμένου να κριθείς ικανός για να διεκδικήσεις την εισαγωγή σου στις Στρατιωτικές Σχολές. Αποτελούνται από αθλητικές δοκιμασίες, ψυχομετρικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι από Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 έως Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

6. Ποια είναι τα εξεταστικά κέντρα στα οποία διενεργούνται οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις;

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

ΣΣΕ (Βάρη Αττικής)

ΣΝΔ (Πειραιάς)

ΔΑΕ (Δεκέλεια Αττικής)

ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη)

ΣΜΥ (Τρίκαλα)

7. Ποια αθλήματα περιλαμβάνουν οι αθλητικές δοκιμασίες;

Τα αθλήματα που περιλαμβάνουν οι αθλητικές δοκιμασίες είναι:

Δρόμος 100 μ.

Δρόμος 1000 μ.

Άλμα σε ύψος με φόρα.

Άλμα σε μήκος με φόρα.

Ρίψη σφαίρας (7,275 kg) (Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι).

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),Ικάρων Ιπτάμενοι (ΣΙ/ΙΠΤ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

8. Μου δίνουν επιπλέον μόρια οι αθλητικές δοκιμασίες;

Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μοριοδότηση καθώς αποτελούν μέρος των Προκαταρκτικών Εξετάσεων που πρέπει απαραίτητα να περάσεις για να διεκδικήσεις την εισαγωγή σου στις Στρατιωτικές Σχολές.

9. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές;

Ναι, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες. Αυτές είναι οι παρακάτω :

Τέκνα πολυτέκνων.

Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Έλληνες/ίδες του εξωτερικού.

10. Τι πρέπει να κάνω αν είμαι υποψήφιος για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση);

Αν είσαι υποψήφιος για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) θα πρέπει να υποβάλεις νέα αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές και να συμμετέχεις εκ νέου στις Προκαταρκτικές εξετάσεις.

ieidiseis.gr