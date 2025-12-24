10 άτομα επιτέθηκαν σε περιπολικό

Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Στην επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συμμετείχαν σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 10 άτομα.

Διαβάστε επίσης

Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έριξαν 10 βόμβες μολότοφ εναντίον του περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα και χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Μετά από έρευνες η αστυνομία πραγματοποίησε εννέα προσαγωγές, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους, με αποτέλεσμα να αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

Πηγή: thetoc.gr