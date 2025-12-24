Πώς συνελήφθη το πρωτοπαλίκαρό του Εντικ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται εδώ και δύο εικοσιτετράωρα ο 35χρονος Δημήτρης Σ., μέλος της ομάδας των ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, στην οποία αποδίδονται τέσσερις δολοφονίες μελών της επονομαζόμενης Greek Mafia το διάστημα από το 2022 μέχρι πρότινος. Εντοπίστηκε σε σπίτι στα Καλύβια και έπειτα από 48ωρη επιτήρηση συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Τον Ιούλιο, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε κάθειρξη 35 ετών για συμμετοχή στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βοιωτίας, το Πάσχα του 2022 και του Βασίλη Ρουμπέτη έξω από το σπίτι του στον Κορυδαλλό το 2023.

Αποτύπωμά του είχε βρεθεί σε ένα όχημα που είχε χρησιμοποιηθεί για την προπαρασκευή της δολοφονίας Ρουμπέτη. Επιπλέον, εις βάρος του είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2025 και παρέμενε μέχρι τη σύλληψή του ανεκτέλεστο ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024. Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχε προκύψει ενεργή συμμετοχή του 35χρονου στην παρακολούθηση του Ζαμπούνη τα εικοσιτετράωρα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του.

Ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής ομάδας στην οποία φέρεται να μετείχε ο Δημήτρης Σ. περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. ομογενής γνωστός με το ψευδώνυμο «Εντικ». Μαζί με ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του διαφεύγουν για πάνω από ένα χρόνο στο Ντουμπάι με τις προσπάθειες της αστυνομίας και της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκδοσή τους στην Ελλάδα να έχουν μέχρι σήμερα αποτύχει. Για τον μεν «Εντικ» πρόσφατα είχαν υπάρξει πληροφορίες περί φυγής του από το Ντουμπάι, με αρμόδιες αστυνομικές πηγές πάντως να τονίζουν ότι συνεχίζει να ζει ελεύθερος στο Εμιράτο, παρά τα εκκρεμή εντάλματα εις βάρος του για τέσ-σερις ανθρωποκτονίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωτοπαλίκαρό του είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερο με βραχιολάκι για εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών στο Ντουμπάι. Ανά περιόδους εκφράζεται αισιοδοξία από τις ελληνικές αρχές για την έκδοσή του στη χώρα, με κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών να μην καταλήγουν –πρόσφατα– σε συμφωνία έκδοσης. Ο 35χρονος Δημήτρης Σ. που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλύβια, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, αποτελούσε μέχρι και τη σύλληψή του τον σύνδεσμο του «Εντικ» στην Ελλάδα. Φέρεται να μετέφερε εντολές και οδηγίες του στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στη χώρα. Γι’ αυτό και η σύλληψή του ήταν προτεραιότητα για την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 35χρονος Δημήτρης Σ. φέρεται να ήταν ο σύνδεσμος του αρχηγικού μέλους της εγκληματικής ομάδας των ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να φτάσουν στα ίχνη του παρακολουθώντας και καταγράφοντας κινήσεις ατόμων από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Στο σπίτι στα Καλύβια αστυνομικοί βρήκαν πλαστά ρουμανικά ταξιδιωτικά έγγραφα, με τον ίδιο τον 35χρονο να φέρεται να επιβεβαιώνει στους αστυνομικούς ότι στο διάστημα που διέφευγε τη σύλληψη είχε ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Προέκυψε ακόμα ότι τους τελευταίους μήνες είχε μείνει τρεις φορές στο ίδιο σπίτι των Καλυβίων, με μηνιαίο μίσθωμα 1.700 ευρώ.

Σε μια σύμπτωση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα στελέχη της ΔΑΟΕ, το σπίτι του 35χρονου ομογενούς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από ένα σπίτι-κρησφύγετο 37χρονου Ελληνα, μέσα στο οποίο αρχές Δεκεμβρίου αστυνομικοί είχαν βρει κρυμμένα όπλα και κλεμμένα οχήματα. Ο ομογενής οδηγήθηκε χθες ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του έδωσε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα για την εμπλοκή του στην υπόθεση Ζαμπούνη.

Γιάννης Σουλιώτης

