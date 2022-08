Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: «Η σύζυγος Πεσκόφ δεν ήταν στην Ελλάδα» -Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Ανακοίνωση στην οποία διαψεύδεται ότι η σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής το υπ. Προστασίας του Πολίτη και ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει ότι η Τατιάννα Νάβκα, σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του Κρεμλίνου δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα, καθώς σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν. Οι εικόνες της που παρουσιάζονται στα social media είναι από άλλη χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα, πάντως, με έγκυρες πηγές, η Τατιάννα Νάβκα βρίσκεται στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και η φωτογραφία από την διασκέδαση της συζύγου του Πεσκόφ, που είδε το φως της δημοσιότητας είναι προ τριών ημερών, σε γνωστό κατάστημα της περιοχής.

Το βίντεο της Τατιάννα Νάβκα που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Πεσκόφ ανήρτησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram χορεύοντας και σπάζοντας πιάτα, σημειώνοντας ότι «το σπάσιμο των πιάτων αποτελεί μέρος της νυχτερινής ζωής στην Ελλάδα».

Μετά την κατακραυγή που προκλήθηκε η Τατιάννα Νάβκα αναγκάστηκε να αποσύρει άρον άρον το επίμαχο βίντεο. Σημειώνεται ότι τόσο το όνομα της ίδιας, όσο και του Ντμίτρι Πεσκόφ βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση για την εισβολή του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση όπως προαναφέρθηκε προκάλεσε αρκετά σχόλια Ρώσων στο διαδίκτυο καθώς την κατηγόρησαν ότι κάνει διακοπές σε χώρα «μη φιλική» της Ρωσίας, αλλά και ότι διασκεδάζει ενώ η χώρα της βρίσκεται σε πόλεμο.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.

This isn’t right.

Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022