Συναντήσεις Δένδια με Αμερικανούς βουλευτές και τον Βρετανό πρέσβη

Συνάντηση με το Βρετανό πρέσβη Μάθιου Λοτζ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συνάντηση με Αμερικανούς βουλευτές

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον πρόεδρο'Ανταμ Σμιθ (Adam Smith), πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης (GeorgeTsunis).

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η στρατηγική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ, η συνεργασία στο ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και την Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με τον 🇬🇧 Πρέσβη M.Lodge. Στο επίκεντρο οι πρόσφατες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο και τη Λιβύη - I met with #UK Ambassador @FCDOMJLodge @GreeceMFA. Focus on recent developments in the #EasternMediterranean and #Libya. pic.twitter.com/s5ULSekKoS

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 4, 2022