Συναγερμός στη Μεσόγειο – Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να πλησιάζει την Ιταλία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μεσόγειο, καθώς σύμφωνα με την Bild, η οποία επικαλείται την ιστοσελίδα «Naval News», πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας έχει καταπλεύσει στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα κοντά στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild, δεν είναι σαφές πόσο διάστημα βρίσκεται το υποβρύχιο της Ρωσίας εν πλω και μάλιστα στη Μεσόγειο.

Κατά το «Naval News», το ρωσικό υποβρύχιο που εντοπίστηκε μεταξύ Μάλτας και Σικελίας, ενδέχεται να είναι ο αντικαταστάτης του ρωσικού αντιτορπιλικού «Marshal Ustinov», το οποίο βρισκόταν στη Μεσόγειο μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Ωστόσο, πλέον το «Marshal Ustinov» βρίσκεται ανάμεσα από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov», ενώ εικάζεται πως η παρουσία του στην συγκεκριμένη περιοχή ενδεχομένως να είναι μια προσπάθεια αντιπερισπασμού από την παρουσία του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου ανοιχτά της Ιταλίας.

Το «Naval News» ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ρωσικό επιθετικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο τύπου «SSN» ή υποβρύχιο, εξοπλισμένο με πυραύλους Cruise, που επιχειρεί κοντά στην Ιταλία.

To NATO έχει ήδη στρέψει την προσοχή του προς το υποβρύχιο, ενώ το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως και παλαιότερα η Ρωσία είχε αναπτύξει πυρηνικά υποβρύχια στη Μεσόγειο, αλλά όχι συχνά. Ωστόσο, πλέον οι συνθήκες έχουν αλλάξει καθώς τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και οι τεταμένες σχέσεις Κοσόβου – Σερβίας δημιουργούν σοβαρές εστίες έντασης.

Russia n ballistic missiles submarine apparently between Italy Sicily and Malta / Sottomarino balistico russo sembra trovarsi tra la Sicilia,Italia e Malta https://t.co/JlVwHvD7JX reported in the previous days https://t.co/bzpZjW7ct4 pic.twitter.com/TkAhAf8Vdv

Το δημοσίευμα συνεχίζει λέγοντας πως «το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να παίζει τη “γάτα με το ποντίκι” με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο».

Αναφέρει, δε, πως «η συσσώρευση δυνάμεων του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα ως μέρος της εισβολής στην Ουκρανία είναι γνωστή. Λιγότερο συχνά συζητείται η σχετική συσσώρευση στη Μεσόγειο, η οποία θεωρείται ως η εξωτερική άμυνα για τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα».

⚡️ Russia could have secretly sent a nuclear submarine to the Mediterranean, reports Naval News.

“Naval News has seen strong indications that a Russian attack submarine (SSN) or cruise missile submarine (SSGN) is operating near Italy," writes the newspaper. pic.twitter.com/5YilTsCiIe

— Flash (@Flash43191300) September 3, 2022