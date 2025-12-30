M. Βρετανία: Χιλιάδες κλήσεις σε οδηγούς από χαλασμένα ραντάρ -Δούλευαν έτσι για 4 ολόκληρα χρόνια

Μια τεχνική δυσλειτουργία σε σύστημα ελέγχου ταχύτητας είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθούν άδικα πρόστιμα και ποινές σε οδηγούς που κινούνταν απολύτως νόμιμα.

Οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας, τεχνητής νοημοσύνης και καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη αυξάνονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, παραμένουν μηχανήματα, τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν τεχνικά προβλήματα και, αν αυτά δεν εντοπιστούν και δεν διορθωθούν έγκαιρα, να προκαλέσουν αλυσιδωτές συνέπειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μ. Βρετανία, όπου χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και πόντους ποινής χωρίς να φταίνε. Η αιτία ήταν ένα ελαττωματικό σύστημα διαφόρων σταθερών ραντάρ σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Μπέρμπιγχαμ, το οποίο για τέσσερα ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε με καθυστέρηση στην ενημέρωση των ορίων ταχύτητας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ﻿2.650 οδηγοί τιμωρήθηκαν ενώ κινούνταν κανονικά, καθώς το ραντάρ κατέγραφε μεν σωστά την ταχύτητα του οχήματος, αλλά «διάβαζε» λάθος όριο. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε δρόμους με μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας, όπου οι επιτρεπόμενες τιμές αλλάζουν ανάλογα με την ώρα και τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Το σύστημα των σταθερών καμερών είναι θεωρητικά συγχρονισμένο με τις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών ορίων. Όταν όμως το όριο αυξανόταν, υπήρχε μια μικρή αλλά κρίσιμη καθυστέρηση στην ενημέρωση του ραντάρ, αφού για λίγα δευτερόλεπτα, η κάμερα συνέχιζε να λειτουργεί με το παλιό, χαμηλότερο όριο, όπου δημιουργούνταν το συγκεκριμένο «κενό ασφαλείας».

Έτσι όταν το όριο μειωνόταν, το σύστημα δεν έβλεπε κάποιο πρόβλημα, καθώς οι οδηγοί επιβράδυναν σύμφωνα με τις νέες ενδείξεις στις πινακίδες, τη στιγμή που η κάμερα είχε ακόμα «αποθηκευμένη» την υψηλότερη ταχύτητα. Όταν όμως το όριο ανέβαινε κι οι οδηγοί επιτάχυναν εντός των νόμιμων πλαισίων, το ραντάρ δεν προλάβαινε να διαβάσει τα νέα δεδομένα και τους «θεωρούσε» λανθασμένα παραβάτες.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι από το 2021 έως σήμερα, 2.650 οδηγοί τιμωρήθηκαν λανθασμένα λόγω αυτού του μη συγχρονισμού μεταξύ πινακίδων και ραντάρ﻿. Το πρόβλημα έχει πλέον διορθωθεί, ενώ όσοι πλήρωσαν άδικα πρόστιμα θα αποζημιωθούν και οι πόντοι ποινής θα διαγραφούν από τα μητρώα τους.

