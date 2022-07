Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το Wimbledon – Ανέβηκε στο Νο4 του κόσμου

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας υποκλίθηκε στον Νόβακ Τζόκοβιτς για την κατάκτηση του Wimbledon.

Το γεγονός ότι το φετινό βρετανικό Grand Slam δεν έδωσε βαθμούς στους τενίστες, όσον αφορά στην παγκόσμια κατάταξη, είχε μεγάλο «χαμένο» τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος «έπεσε» στο Νο7, κάτι που ευνόησε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κέρδισε μια θέση, ανεβαίνοντας στο Νο4 του κόσμου. Τα παραπάνω, πάντως, δεν μειώνουν στο ελάχιστο την τεράστια επιτυχία του «Νόλε», ο οποίος έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας που κερδίζει τέσσερις σερί φορές το Wimbledon. Ο Τζόκοβιτς έφτασε, έτσι, τους 21 τίτλους Grand Slam.

O Τσιτσιπάς έσπευσε να τον συγχαρεί για τη σπουδαία επιτυχία του, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά να δώσει συγχαρητήρια στον αθλητή που θυσιάζεται για το άθλημα. «Να θυμάσαι πάντα να συγχαίρεις τον πρωταθλητή που θυσιάστηκε τρομερά για το άθλημα. Συγχαρητήρια Νόλε για αυτή την άψογη θριαμβευτική πορεία. Το άξιζες», ήταν το αποθεωτικό tweet του.

Always remember to congratulate the champion who sacrificed tremendously for sports. Congratulations @DjokerNole on this flawless triumphant run!

Well deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/mw6pAXMBno

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 10, 2022