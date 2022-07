Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Ιλινόις: Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος – Φόβοι για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιλινόις, μετά από πυροβολισμούς σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου και υπάρχουν φόβοι για θύματα, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν 10 λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης, με τον κόσμο να τρέχει μέσα σε πανικό και την αστυνομία να δίνει την εντολή σε όλους να διασκορπιστούν.

Warning: Gunshots heard in below video.

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois.

Ένας κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, είπε στους Chicago Sun-Times: «Άκουσα 20 έως 25 πυροβολισμούς, οι οποίοι ήταν διαδοχικοί. Επομένως, δεν θα μπορούσε να ήταν απλώς ένα περίστροφο ή ένα κυνηγετικό όπλο

At least 9 people were shot and critically injured

Police officers, firefighters, ambulances, and armored vehicles heading towards the active shooter incident in Highland park, Chicago.

