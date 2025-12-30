Για 5η σερί χρονιά «οδηγός της χρονιάς» ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ψηφίστηκε ως ο «Οδηγός της Χρονιάς της Formula 1» από τους συναδέλφους του για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κατακτήσει το πέμπτο συνεχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημά του.

Ο πρωταθλητής Λάντο Νόρις της McLaren τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον 28χρονο οδηγό της Red Bull, με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και τον Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Ο Σαρλ Σάινθ της Williams τερμάτισε έκτος, ακολουθούμενος από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, τον Άλεξ Άλμπον της Williams, τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και τον Ισακ Χάτζαρ της Racing Bulls.

Ο,ι Άλμπον, Μπέρμαν και Χάτζαρ ήταν καινούργιοι στην πρώτη δεκάδα φέτος. Ο Αλόνσο ανέβηκε δύο θέσεις από το 2024 και ο Λεκλέρκ υποχώρησε δύο θέσεις. Αξιοσημείωτo είναι ότι από τη λίστα απουσιάζει ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον (Ferrari), ο οποίος δεν κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά από την έναρξη της ψηφοφορίας το 2018.

Χρησιμοποιώντας την τυπική κατανομή βαθμών της F1, ζητήθηκε από τους οδηγούς να κατατάξουν τους 10 κορυφαίους συναδέλφους τους. Ο κορυφαίος οδηγός σε κάθε λίστα έλαβε 25 βαθμούς, με έναν βαθμό για τον οδηγό που κατατάχθηκε 10ος.

Τέσσερις οδηγοί δεν συμμετείχαν στην ανώνυμη ψηφοφορία: οι Χάμιλτον, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα.

Α. Βαζογιάννης

ΑΠΕ-ΜΠΕ