ΒΙΝΤΕΟ: Δολοφονική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε στην Ιαπωνία - «Δεν έχει καμία ζωτική ένδειξη»

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει από τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από ένοπλο άνδρα κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ανοικτή εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) στην πόλη Νάρα, κοντά στο Κιότο.

Ένας άνδρας εφοδιασμένος με «χειροποίητο», σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, τουφέκι φέρεται να άνοιξε πυρ πισώπλατα κατά του μακροβιότερου πρωθυπουργού της χώρας, την ώρα που εκείνος εκφωνούσε ομιλία.

Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, πρώην στρατιωτικό του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη. Το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Το πυροσβεστικό σώμα της πόλης επιβεβαίωσε ότι ο Άμπε, ο οποίος υπηρέτησε στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020) δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τον νυν πρωθυπουργό της χώρας, Φούμιο Κισίντα, «οι γιατροί δίνουν μάχη» για να κρατήσουν τον Άμπε στη ζωή. «Ελπίζω και προσεύχομαι να επιζήσει», είπε ο Κισίντα, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα με ελικόπτερο στην πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία.

Δύο γυναίκες που υπήρξαν μάρτυρες του συμβάντος είπαν στο Ιαπωνικό δίκτυο NHK ότι ο άνδρας πλησίασε τον Άμπε πισώπλατα την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του. Ακούστηκε ένας πρώτος πυροβολισμός, κατά τον οποίο δεν φαίνεται να τραυματίστηκε κανείς, είπαν οι μάρτυρες. Όταν ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός, ο Άμπε έπεσε στο έδαφος.

Κατά τον Ιάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Άμπε υπέστη την επίθεση του ενόπλου περί τις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι σφαίρες βρήκαν τον πρώην πρωθυπουργό στο στήθος και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Ο 67χρονος Άμπε, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην Ιστορία της Ιαπωνίας πριν την παραίτησή του το 2020, βρισκόταν στην πόλη Νάρα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της Άνω Βουλής στη χώρα που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή.

Μετά την επίθεση, τα γραφεία Τύπου των κομμάτων ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται η προεκλογική εκστρατεία ενόψει της ψηφοφορίας για την ανανέωση της σύνθεσης της άνω Βουλής.

Σοκαριστική επίθεση σε μια χώρα με «μηδενική ανοχή» στην οπλοκατοχή

Η Ιαπωνία έχει σχεδόν «μηδενική ανοχή» στην οπλοκατοχή – μια προσέγγιση που οι ειδικοί λένε ότι συμβάλλει στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 σημειώθηκαν μόλις έξι θάνατοι από όπλα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, και ο αριθμός σπάνια ξεπερνά τους 10, σε μια χώρα 126 εκατομμυρίων κατοίκων.

