Βίντεο από την προετοιμασία ανήρτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός (vid)

H προετοιμασία των παικτών του Ολυμπιακού (σ.σ. πλην των διεθνών που μετέχουν στο Ευρωμπάσκετ) συνεχίζεται στο βοηθητικό του ΣΕΦ υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανήρτησε βίντεο με στιγμές από τις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων», ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν κατά την οποία ο Ολυμπιακός θέλει να διεκδικήσει και τους τέσσερις τίτλους, δηλαδή το Super Cup, το Κύπελλο, τη Euroleague και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στην ανάρτηση του βίντεο: «Δεν υπάρχει δόξα στην προπόνηση, αλλά χωρίς προπόνηση δεν υπάρχει δόξα».

Διαβάστε επίσης

🔴⚪️ Stepping up the pace!

🏀 "There is no glory in practice, but without practice, there is no glory."

📹 https://t.co/Gcc3DwF4HX

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogehterWeFight pic.twitter.com/Y5TP2KDF3z

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 31, 2022