Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) σε ΙΧ στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Η ανάρτηση της Αττικής Οδού:

Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.