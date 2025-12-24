Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) σε ΙΧ στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
Διαβάστε επίσης
Η ανάρτηση της Αττικής Οδού:
Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Αναμένονται καθυστερήσεις.
Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Αναμένονται καθυστερήσεις.
Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 24, 2025