Ανείπωτη τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρό από πυροβολισμούς βρέφος 5 μηνών

Σοκ έχει προκαλέσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση του θανάτου ενός βρέφους 5 μηνών, το οποίο δέχθηκε πυροβολισμούς στο Σικάγο.

Ένα κοριτσάκι πέντε μηνών πυροβολήθηκε, ενώ βρισκόταν στο πίσω μέρος αυτοκινήτου στο South Side του Σικάγο.

Το βρέφος, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Σεσίλια Τόμα, χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένοπλο που επέβαινε σε άλλο όχημα στη γειτονιά South Shore, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία και το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Κουκ.

A 5 month old girl was just shot in the head in Chicago. My heart breaks for this young girl & her family. I am offering a $5,000 reward NOW to someone who comes forward to give answers that can lead to an arrest & conviction! $2,500 when they are arrested, $2,500 when convicted.

— Ja'Mal Green (@JaymalGreen) June 25, 2022