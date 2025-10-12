Το ζήτημα της ίδρυσης νέας Αστυνομικής Υπηρεσίας τέθηκε στη συνάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον Τάσο Μπαρτζώκα

Συνάντηση Τάσου Μπαρτζώκα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Ημαθία.

Για ακόμη μία φορά, ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Μπαρτζώκας, έθεσε ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τη σπουδαιότητα ίδρυσης Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Ημαθία, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου της περιοχής.

Κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό, ο Τάσος Μπαρτζώκας επανέφερε το αίτημα, το οποίο επεξεργάζεται εδώ και καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία ενός μόνιμου, εξειδικευμένου Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της.

Ο Υπουργός εξέφρασε τη θετική του στάση απέναντι στην πρόταση, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για την Ημαθία η λειτουργία μιας υπηρεσίας αποκλειστικά αρμόδιας για την επιτήρηση των αυτοκινητοδρόμων. Όπως τόνισε ο βουλευτής, σύμφωνα με την πρόταση που επεξεργάζονται από κοινού, η νέα υπηρεσία θα πρέπει να ενισχυθεί με περίπου 20 αστυνομικούς εκτός Νομού, από τον πίνακα μεταθέσεων της Ημαθίας, ώστε να αυξηθεί η συνολική αστυνομική δύναμη, χωρίς να αποδυναμωθούν οι υφιστάμενες μονάδες.

Παράλληλα, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Βέροιας, έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και ότι από το νέο έτος το έργο εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης, προκειμένου να στεγάσει επαρκώς τις αστυνομικές υπηρεσίες και να αναβαθμίσει τις συνθήκες εργασίας των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε, τέλος, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης του Νομού, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια όλων των πολιτών της Ημαθίας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζω να είμαι με πράξεις και όχι με λόγια, δίπλα στους συμπολίτες μου και με στόχο βήμα βήμα να ενισχύουμε την Ημαθία, να λύνουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα, με όραμα και με γνώμονα το "είπαμε, το κάνουμε πράξη".»

