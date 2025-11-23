Ζαχαροπλαστείο παρέχει έκπτωση σε Αστυνομικούς

Το κατάστημα μας είναι κοντά σας από το 1977. Ένα σύγχρονο καφέ-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο του Πανοράματος: ο ΤΑΣΟΣ.

Οι παραδοσιακές γεύσεις και το ευχάριστο περιβάλλον διατηρούνται μέχρι και σήμερα και η επιθυμία μας παραμένει να σας προσφέρουμε φρέσκες γεύσεις και νόστιμες επιλογές, αλμυρές και γλυκές.

Δοκιμάστε τις γεύσεις για τις οποίες μας ξεχωρίζετε, όπως τα τρίγωνα, το προφιτερόλ και το παγωτό αρμενοβίλ.

Συνδυάστε το πρωινό σας με καφεδάκι και ζεστά χειροποίητα εδέσματα, το μεσημεριανό ή το βραδινό σας στο χώρο μας με καλή παρέα και ποτό.

Ανακαλύψτε χειροποίητα, φρέσκα εδέσματα, όπως πίτες, πεϊνιρλί και πίτσες, από τις πρωινές ώρες έως και τις βραδινές.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε την παραγγελία σας σε πακέτο.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% σε όλους τους αστυνομικούς για take away αγορές!

Τάσος ζαχαροπλαστείο Tasos patisserie

tasos_patisserie

Τηλ: 2310-345-589

[email protected]

Επισκεφθείτε μας:

Κομνηνών 16, Πανόραμα

55236, Θεσσαλονίκη

*Delivery στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης