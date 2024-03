Υπόθεση Φώτη Ντούλου: Ένοχη η πρώην σύντροφός του για τον φόνο της συζύγου του [βίντεο]

Με σκυμμένο το κεφάλι και κλαίγοντας ασταμάτητα η Μισέλ Τροκόνις, πρώην σύντροφος του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Φώτη Ντούλου άκουσε την ετυμηγορία των ενόρκων που την έκριναν ένοχη για όλες τις κατηγορίες σχετικά με την εξαφάνιση της Τζένιφερ Ντούλος τον Μάιο του 2019.

Οι ένορκοι του ανώτατου δικαστηρίου του Κονέκτικατ συνεδρίαζαν για δυο ημέρες μετά από 8 μήνες ακροαματικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν κομβικοί μάρτυρες.

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τελικά έκριναν ότι είναι ένοχη για συνομωσία στη διάπραξη της δολοφονίας, την απόκρυψη στοιχείων και την προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών, κατηγορίες για τις οποίες μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως 50 ετών .

NEW: Former ESPN host Michelle Troconis breaks down in tears after being found guilty of conspiring to kill Connecticut mother Jennifer Dulos.

Troconis was convicted of six counts including conspiracy to commit murder.

Troconis plotted with Fotis Dulos, who killed himself… pic.twitter.com/YO55nem1WZ

