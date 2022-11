Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. "έφυγε" από τη ζωή - Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τμήματος Προστασίας του Πολίτη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Προοδευτική Συμμαχία

Τα μέλη του Τμήματος Προστασίας του Πολίτη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζουμε την βαθιά θλίψη και οδύνη μας για την πρόωρη απώλεια του συντρόφου και φίλου Γιώργου Βουλτσιούδη.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, καθώς υπήρξε υπόδειγμα ευγένειας , ήθους, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας σε κάθε μετερίζι της πολυσχιδούς του δραστηριότητας.

Κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων του ως αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας , την οποία υπηρέτησε μέχρι το βαθμό του Υποστρατήγου ε. α , με προσήλωση στην εφαρμογή των Συνταγματικών επιταγών για τα δημοκρατικά δικαιώματα , τις ελευθερίες των πολιτών, των αρχών του κράτους δικαίου και τις αξίες του ανθρωπισμού.

Παράλληλα, με την ακούραστη κοινωνική και ακτιβιστική του δράση για έναν κόσμο δίκαιο και συμπεριληπτικό, αποτέλεσε πολύτιμο συνοδοιπόρο στους αγώνες για ισότητα και άρση κάθε είδους διακρίσεων. Δεν έπαψε στιγμή, να υπερασπίζεται τις ιδέες της ελεύθερης έκφρασης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μη κρύβοντας την περηφάνια του , για τη συμμετοχή του στην πρώτη οργανωτική επιτροπή του Athens Pride, εποχή κατά την οποία βρισκόταν ακόμη στην ενέργεια. Η άοκνη μάχη του με τα στερεότυπα αποτέλεσε εφαλτήριο για την ίδρυση συλλογικοτήτων αστυνομικών όπως η Δράση Αστυνομικών Ενάντια στο Ρατσισμό, και η P.a.s.s.po.r.t (Police Activists for Solidary Societies Against Poverty and Racist Threat) με σκοπό την επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης σε ευάλωτες ομάδες.

Θυμόμαστε το Γιώργο συχνά να εκφράζει την ικανοποίηση του, που είχε την ευκαιρία να παλέψει συγκροτημένα, για τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση ώριμων πια δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Αστυνομία όταν με την αποστρατεία του εντάχθηκε στους κόλπους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α- Π. Σ.

Ως Αναπληρωτής Συντονιστής του Τμήματος από το 2015, έδωσε με πλήρη ανιδιοτέλεια απλόχερα την ενέργεια του και εξαντλούσε το χρόνο του , αλλά ποτέ την υπομονή του, στην αναζήτηση συνθέσεων , ενώ δεν έπαυε να εξαντλεί κάθε περιθώριο για τη βελτιστοποίηση των επεξεργασιών των θέσεων μας, με γνώμονα το συμφέρον του εργαζόμενου αστυνομικού και της κοινωνίας.

Γιώργο αισθανόμαστε τυχεροί που σε γνωρίσαμε. Η απώλεια σου για μας που παλέψαμε μαζί σου είναι οδυνηρή. Το πείσμα, η μαχητικότητα, κι η ενωτική σου αντίληψη, αποτελούν την παρακαταθήκη, για τους αγώνες που έρχονται.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους και τους συγγενείς του.