Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. "έφυγε" από τη ζωή

Πένθος για την αστυνομική οικογένεια που έχασε ένα ακόμα μέλος της.

Απεβίωσε πριν λίγες ημέρες, από παθολογικά αίτια, σε ηλικία 61 ετών ο Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Παναγιώτης Καραμπουλης

Ο εκλιπών υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στα ΜΑΤ, στην Κρατική Ασφάλεια, στα Αστυνομικά Τμήματα Παπάγου, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Μελισσίων, Νέας Ερυθραίας, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Νέας Φιλαδέλφειας και στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ως Διευθυντής.

Το Policene.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του