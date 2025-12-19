Υπογραφή Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Αρμενίας

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με σύμμαχες και φίλιες χώρες, υπεγράφη στο Γερεβάν το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Αρμενίας», για το έτος 2026.

Το υπόψη ΠΣΣ περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) σε συνεργασία επί δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης και αντιμετώπισης κρίσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων, καθώς επίσης και επιτελικές συναντήσεις.

Το σύνολο των δραστηριοτήτων επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ των συμμετεχόντων και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αρμενία ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή του Καυκάσου.