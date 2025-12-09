Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών

Υπογράφηκε σήμερα στην αίθουσα Π. Μπακογιάννης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η αναπλ. Προέδρος και Πρόεδρος Σιδηροδρομικού Τομέα Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.

Το μνημόνιο εστιάζει, στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας κατά τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, την ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας και αμοιβαία παροχή υπηρεσιών και μέσων στο πλαίσιο της διερεύνησής τους, καθώς και τη διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και συμμετοχή σε ασκήσεις, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο τη διαχείριση ατυχημάτων.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Συντονισμού, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης και Αξιωματικοί Υπηρεσιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Μνημονίου.