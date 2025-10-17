Υπό την αιγίδα της ΕΛ.ΑΣ ευρωπαϊκό συνέδριο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου 2025, η χώρα μας φιλοξένησε, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος / Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας / Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας), το ετήσιο συνέδριο «PINK DIAMOND CONFERENCE», σε συνεργασία με το EMPACT και την EUROPOL.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία του ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), Υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 27 χώρες, στελέχη της EUROPOL και της INTERPOL, καθώς και ο Εθνικός Συντονιστής EMPACT, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης.

Διαβάστε επίσης

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Διοικητής της Δ.Α.Ο.Ε. τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, υπογραμμίζοντας –με λόγια του Πλάτωνα– ότι «κανένας άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης, όλοι χρειαζόμαστε τους άλλους».

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι η ανάληψη από την Ελλάδα του ρόλου του συνοδηγού στο νέο κύκλο EMPACT (2026–2029) καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας και τη δυναμική των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντικείμενο του συνεδρίου αποτέλεσαν οι οργανωμένες ένοπλες ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές ειδών πολυτελείας – όπως ρολόγια, κοσμήματα και διαμάντια – που διαπράττονται από διεθνώς μετακινούμενες εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών Αρχών των ευρωπαϊκών χωρών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των μορφών εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο των εργασιών παρουσιάστηκαν υποθέσεις και επιχειρησιακά παραδείγματα από διάφορες χώρες, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις και τεχνικές αντιμετώπισης των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Η επιτυχής διοργάνωση του συνεδρίου στην Αθήνα ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.