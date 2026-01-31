PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία - Προκάλεσε ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα

πυροσβεστικη
21:24 | 31/01/2026

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis