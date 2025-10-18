Υπερσύγχρονο όργανο γυμναστικής απέκτησε το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Βόλου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο των Λιμενικών της Κεντρικής Ελλάδος Ελλάδας ευχαριστεί τον πρόεδρο του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου Θωμά Κρητικό.

Συγκεκριμένα πριν λίγο καιρό η Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΕΠΛΣ) Κεντρικής Ελλάδος είχε ζητήσει από τον Σύνδεσμο Λιμενεργατών να καλύψει το κόστος δαπάνης για την προμήθεια ενός υπερσύγχρονου οργάνου γυμναστικής που διατέθηκε στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Βόλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «πρόκειται για μια ειδική ομάδα Ειδικών Δυνάμεων που λειτουργεί εδώ και χρόνια στα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας και στόχο έχει την πρόληψη και καταστολή κάθε εγκληματικής ενέργειας.

Τα στελέχη αυτά εκπαιδεύονται καθημερινά προκειμένου να ανταποκριθούν σε συνθήκες υψηλής πίεσης καταφέρνοντας σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Βόλου να έχουν σημαντικές επιτυχίες.

Ο έλεγχος των κρουαζιερόπλοιων από ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών αποτελεί ακόμη ένα αντικείμενο στην πλούσια δράση του ΚΕΑ Βόλου.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα το ότι τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη μετακινούνται σε όλα τα λιμάνια της χώρας μας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας υψηλού επιπέδου.

Πέραν της τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτείται και η σωματική και αθλητική ετοιμότητα προκειμένου να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες.

Σε αυτό τον στόχο συνέβαλε και η προμήθεια του αθλητικού εξοπλισμού που έγινε πράξη μετά από ενέργειες της ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος και την αποδοχή της πρότασης από τον Σύνδεσμο Λιμενεργατών Βόλου».

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.Κωστας Κυράνης, «ο Σύνδεσμος των Λιμενεργατών και ο πρόεδρος τους Θωμάς Κρητικός αποτελούν διαχρονικά βασικό στήριγμα των Λιμενικών και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς σε εμάς και στους συναδέλφους μας».