Υπερσύγχρονα ραντάρ στους δρόμους –Τι είναι το γαλλικό Dexter

Αυτή είναι η νέα τεχνολογία καταγραφής παραβάσεων υπερβολικής ταχύτητας που θα πιάνει στα πράσα του οδηγούς που κινούνται πάνω από το όριο.﻿

﻿Τα προβλήματα μη τήρησης των νόμων του Κωδικά Οδικής Κυκλοφορίας είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, τόσο στην χώρα μας, όπου τα επίσημα στατιστικά τονίζουν με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο τις καταστροφικές τους συνέπειες (το πρώτο 10μηνο του 2024 σημειώθηκαν 9.696 τροχαία ατυχήματα με 569 νεκρούς), όσο και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα από τα «όπλα» στην φαρέτρα των θεσμών για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών είναι τα ραντάρ ελέγχου κυκλοφορίας,τα οποία καταγράφουν την ταχύτητα των οχημάτων και επιβάλλουν αυτόματα τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ..

Αυτά τα ραντάρ έχουν γίνει νόρμα στις περισσότερες ευρωπαικές χώρες, ενώ και στην Ελλάδα, το δίκτυο καμερών καταγραφής παραβάσεων αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, στην περίπτωση της Γαλλίας, ο έλεγχος μέσω καταγραφών γίνεται πιο «δημιουργικά», αφού επιστρατεύει και οδηγούς Ι.Χ, τα οποία όμως εξοπλίζονται με ραντάρ. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει εκμισθώσει σε ιδιωτικές εταιρείες την φύλαξη των δρόμων, μέσω ιδιώτων-υπάλληλων, οι οποίοι οδηγούν αυτοκίνητα με κάμερα καταγραφής και εντοπίζουν τις παραβάσεις οδηγών που τρέχουν πάνω από τα όρια ταχύτητας.

Αρχικά, το μέτρο ήταν αρκετά επιτυχημένο, ωστόσο αντιμετώπισε δύο σημαντικά εμπόδια: Πρώτον, οι κάμερες στα αυτοκίνητα είναι ορατές και έκαναν το χαρακτηριστικό flash καταγραφής όταν σημειώναν παράβαση, κάτι που σημαίνει πως οι οδηγοί μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα αυτοκίνητα καταγραφής. Δεύτερον, η δημοτικότητα των διάφορων apps που λανσαρίστηκαν και επέτρεπαν στους οδηγούς να σημειώνουν πότε και που είδαν ένα αυτοκίνητο με ραντάρ, και να ενημερώνονται από τις καταχωρήσεις των άλλων χρηστών, έκαναν την χρήση τους λιγότερο αποτελεσματικές.

Λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχονται να δώσουν τα ρανταρ Dexter, μια νέα τεχνολογία που υπόσχεται πολύ καλύτερα αποτελέσματα εποπτείας του δρόμου και επιτήρησης των παραβάτων οδηγών. Τα νέα αυτά ραντάρ δεν διαθέτουν κάμερα με φλας﻿, επομένως καταγράφουν τις παραβάσεις σιώπηλα, χώρις να δίνουν ίχνη της δράσης τους. Αυτό τους επιτρέπει να μην εντοπίζονται εύκολα από τους οδηγούς, ενώ καθιστά σχεδόν άχρηστα τα apps που έχουν βγει για σκοπούς χαρτογράφησης των Ι.Χ. καταγραφής.

Στον αντίποδα βέβαια, οι διαφορές εφαρμογές που κυκλοφορούν κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να προσελκύσουν συνδρομητές. Αν καταφέρουν να εντοπίζουν και τους﻿ νέους αυτούς κινητούς ελέγχους, τότε θα έχουν βρει ένα δυνατό «χαρτί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οχήματα-ραντάρ κυκλοφορούν σχεδόν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Αν και ξεκίνησαν από τη Νορμανδία, πλέον χρησιμοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την Ιλ-ντε-Φρανς (περιοχή του Παρισιού) και την Κορσική, όπου, ωστόσο, γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί σύντομα το ίδιο σύστημα ελέγχου.

