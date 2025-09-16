Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις στους Φούρνους, στα Θύμαινα και στο Αγαθονήσι - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η 3η προγραμματισμένη αποστολή για το έτος 2025, του κινητού διακλαδικού υγειονομικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ), σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου πελάγους. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Η αποστολή η οποία αποτελείτο από κλιμάκιο Στρατιωτικών Ιατρών ειδικοτήτων Παθολόγου, Γενικού Χειρουργού, Ψυχολόγου καθώς και στρατιωτικών νοσηλευτών, μεταφέρθηκε με Μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού στις νήσους Φούρνοι, Θύμαινα και Αγαθονήσι και παρείχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε συνολικά 43 κατοίκους των ανωτέρω νήσων.