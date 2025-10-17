PoliceNET of Greece logo
Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις στο Άνω Κουφονήσι, στη Σχοινούσα, στη Σίκινο και στα Αντικύθηρα

21:14 | 17/10/2025

 Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η 4η προγραμματισμένη αποστολή για το έτος 2025, του κινητού διακλαδικού υγειονομικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ), σε νησιά του Αιγαίου πελάγους. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

 Η αποστολή η οποία αποτελείτο από κλιμάκιο στρατιωτικών ιατρών ειδικοτήτων Ορθοπεδικού, Ωτορινολαρυγγολόγου, Οδοντιάτρου καθώς και στρατιωτικών νοσηλευτών, μεταφέρθηκε με Μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού στις νήσους Άνω Κουφονήσι, Σχοινούσα, Σίκινο και Αντικύθηρα και παρείχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε συνολικά 76 κατοίκους των ανωτέρω νήσων.

 
