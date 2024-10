Το υβριδικό σύστημα και οι κινητήρες του νέου Audi A5

Το νέο ήπια υβριδικό σύστημα τεχνολογίας MHEV plus του νέου Audi A5, βασίζεται σε ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt, που έχει ως αποστολή να υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2, ενώ παράλληλα αυξάνει την απόδοση.

Το υβριδικό σύστημα μπορεί να προσθέσει έως και 18 kW (24 ίππους) ηλεκτρικής ισχύος, στη συνολική ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Κατά την επιβράδυνση, τροφοδοτεί με ενέργεια την μπαταρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται οι ελιγμοί και το παρκάρισμα ηλεκτρικά. Χάρη στην επιλογή χρήσης ηλεκτρικού συμπιεστή κλιματισμού, το σύστημα κλιματισμού μπορεί επίσης να λειτουργήσει όταν το όχημα είναι σταματημένο στα φανάρια και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι σβηστός.

Ως προς τους κινητήρες το Audi A5 διαθέτουν κινητήρες βενζίνης, κινητήρες πετρελαίου με τεχνολογία Mild Hybrid Plus και Sport κινητήρες. Ο δίλιτρος κινητήρας βενζίνης TFSI στο Audi A5 Sedan με ισχύ 204 ίππων και ροπή 340 Nm είναι εξοπλισμένος με υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου και λειτουργεί με μια τροποποιημένη διαδικασία καύσης που είναι ιδιαίτερα αποδοτική ως προς την κατανάλωση καυσίμου υπό μερικό φορτίο. Ο τετρακύλινδρος τούρμπο κινητήρας διατίθεται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη και σύστημα κίνησης στους εμπρόσθιους τροχούς.



Ο δίλιτρος κινητήρας πετρελαίου TDI με ισχύ 204 ίππους και ροπή 400 Nm διατίθεται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη και κίνηση στους μπροστινούς τροχούς ή με σύστημα quattro ultra. Με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της άνεσης, ο κινητήρας είναι εξηλεκτρισμένος χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία MHEV plus. Τo εξηλεκτρισμένο κινητήριο σύστημα μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2 χάρη στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Επιπλέον, η άνεση του TDI ενισχύεται περαιτέρω από μία 48 Volt γεννήτρια εκκίνησης για ομαλή εκκίνηση του κινητήρα.



Τέλος, η έκδοση S5 βασίζεται στον κινητήρα V6 TFSI 3,0 λίτρων με ισχύ 367 ίππων και ροπή 550 Nm. Διαθέτει υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία στροβίλου (VTG) και τεχνολογία MHEV plus για πρώτη φορά. Το εξελιγμένο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη S tronic στο Audi S5 είναι σχεδιασμένο για περισσότερη ροπή, μειώνει επίσης το βάρος στον μπροστινό άξονα και βελτιώνει την ευελιξία. Ο εξηλεκτρισμένος κινητήρας μέσω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας (48 Volt) οδηγεί σε μειωμένες εκπομπές ρύπων CO2. Μάλιστα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του έχει μειωμένες εκπομπές CO2 έως και 14 γρ/χλμ.