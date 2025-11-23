"Xτύπησε" έξι σπίτια μέσα σε λίγες ώρες

Συνελήφθη, προχθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακεκριμένες κλοπές.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από τις 20-11-2025 έως τις 21-11-2025, διέπραξε έξι κλοπές (μια τετελεσμένη – πέντε απόπειρες) σε οικίες στο Αγρίνιο, κατά τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα μικρής χρηματικής αξίας.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των υποθέσεων των κλοπών, την ταυτοποίηση και σύλληψη του κατηγορούμενου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.