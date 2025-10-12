Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων, λέει η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας θα γίνει, τελικά, η απελευθέρωση των ομήρων, όπως είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα είπε η Σος Μπεντρόσιαν, θα απελευθερωθούν μαζί και οι 20 ζωντανοί όμηροι, ξημερώματα Δευτέρας, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και η μεταφορά των σορών των υπόλοιπων Ισραηλινών.

Το Ισραήλ θα ενημερωθεί από τον Ερυθρό Σταυρό δύο ώρες πριν από την απελευθέρωση των ομήρων. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν πέρα ​​από τα σύνορα στο Ισραήλ και θα μεταφερθούν στη στρατιωτική βάση του Ρέιμ.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο «από το βράδυ του Σαββάτου να παραλάβει τους ομήρους μας», είπε η εκπρόσωπος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας πως η Χαμάς θα μπορούσε να είχε απελευθερώσει τους ομήρους πριν από δύο χρόνια.

Όσο για την παράδοση των σορών των νεκρών ομήρων, αυτές θα τοποθετηθούν σε φέρετρα τυλιγμένα με ισραηλινές σημαίες και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστικό φορέα για ταυτοποίηση.

Το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις οικογένειες των ομήρων ότι αναμένουν οι απελευθερώσεις να ξεκινήσουν μεταξύ 4 π.μ. και 6 π.μ. το ξημέρωμα, με μια επιφύλαξη ότι η ώρα αυτή μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Times of Israel.

Πληροφορίες για απελευθέρωση ομήρων σήμερα Κυριακή

Η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε από το Reuters ενώ αναδημοσιεύτηκε και σε ισραηλινούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δικτυα. Μάλιστα μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς λέει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία τους στη Γάζα «ανά πάσα στιγμή».

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός δεν σχεδιάζει να αναπτυχθεί ούτε στο Ισραήλ ούτε στη Γάζα.

BBC: Η Χαμάς πιέζει για αλλαγές στη λίστα των «δικών της»

Καθώς η πολυαναμενόμενη στο Ισραήλ απελευθέρωση των ομήρων μετά από δύο ολόκληρα χρόνια είναι πλέον ορατή, σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς «βλέπει» περιθώριο επιπλέον διαπραγμάτευσης ώστε να διεκδικήσει την απελευθέρωση στελεχών της που θεωρεί πιο σημαντικά. Άλλωστε η απελευθέρωση ή μη του υψηλόβαθμου στελέχους της, Μαρουάν Μπαργούτι αποτέλεσε μέρος των συνομιλιών και του «πολέμου» των εντυπώσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ένας νέος γύρος συνομιλιών ξεκίνησε στις 10:30 τοπική ώρα, επικαλούμενο Παλαιστίνιο αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, με τη Χαμάς να πιέζει για την απελευθέρωση επτά κρατουμένων υψηλού προφίλ.

Δεκάδες οχήματα με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Εν τω μεταξύ, δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια βοήθειας έχουν γίνει αντιληπτά να διασχίζουν τη νότια Γάζα στα σύνορά της με την Αίγυπτο.



Φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει στη Λωρίδα της Γάζας / AP

Η βοήθεια αναμένεται να αυξηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.



Φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει στη Λωρίδα της Γάζας / AP

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της UNICEF λέει ότι το ποσό της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα εξακολουθεί να μην επαρκεί για αυτό που χρειάζεται.

Παράλληλα συνεχίζεται η πορεία επιστροφής χιλιάδων Παλαιστινίων προς τις κατεστραμμένες πόλεις.

