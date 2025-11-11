Ξηλώνουν τις κάμερες ταχύτητας έξω από σχολεία -Σε ποια περιοχή, ποιος είναι ο λόγος

Την ώρα που στις περισσότερες χώρες οι κάμερες ταχύτητας πληθαίνουν ως ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής της παραβίασης των ορίων ταχύτητας, υπάρχει μία χώρα που τις απομακρύνει από τους δρόμους της πιο πολυπληθούς επαρχίας της.

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας στο Οντάριο του Καναδά σύντομα δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως λάβουν κάποια κλήση στο κινητό τους. Και αυτό γιατί η επαρχία του Οντάριο αποφάσισε να αφαιρέσει όλες τις κάμερες ελέγχου ταχύτητας (automated speed-enforcement cameras) μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Επί πολλά χρόνια, αυτές οι κάμερες βρίσκονταν τοποθετημένες σε κομβικά σημεία εντός σχολικών ζωνών και σε πολυσύχναστους προαστιακούς δρόμους εξασφαλίζοντας πως οι διερχόμενοι οδηγοί διατηρούσαν την ταχύτητά τους κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, χωρίς την ανάγκη για παρουσία αστυνομικών.

Ωστόσο αρκετοί ήταν οι επικριτές του εν λόγω συστήματος, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι κάμερες έχουν περισσότερο εισπρακτικό παρά αποτρεπτικό χαρακτήρα.﻿

﻿Ακόμη και ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, χαρακτήρισε τις κάμερες ως «μέσο είσπραξης χρημάτων», υποστηρίζοντας παράλληλα πως συμβάλλουν ελάχιστα στον περιορισμό της ταχύτητας και πως απλώς επιβαρύνουν τους οδηγούς με πρόστιμα που μάλιστα καθυστερούν πολύ να επιβληθούν.

Μάλιστα έπειτα από συνεχόμενους βανδαλισμούς, η κυβέρνηση του Οντάριο ψήφισε την περασμένη Πέμπτη ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση καμερών ταχύτητας και προβλέπει τη απομάκρυνσή τους από τους δρόμους εντός δύο εβδομάδων.

Τη θέση τους αναμένεται να πάρουν ηπιότερα μέτρα αποτροπής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας, όπως σαμαράκια, κυκλικοί κόμβοι και πινακίδες με φώτα που αναβοσβήνουν, παρόλο που το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχει ανακοινώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την εγκατάστασή τους.

Αν και αρκετοί οδηγοί μπορεί να θεωρήσουν αυτή την απόφαση ευνοϊκή, πολλοί είναι εκείνοι που διαφωνούν, αφού πιστεύουν ότι οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας πράγματι συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων -άποψη που εξάλλου επιβεβαιώνεται από πολυάριθμες μελέτες.

Αρκετοί είναι και εκείνοι που ανησυχούν για τη διάρκεια του διαστήματος που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην απομάκρυνση των καμερών ταχύτητας και την εγκατάσταση των νέων συστημάτων.

«Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να επιβραδύνουμε τα οχήματα των παραβατών», δήλωσε σε πρόσφατες δηλώσεις της η Marit Stiles, αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης ΝDP (New Democratic Party). «Αν έστω και ένας πεζός, αν ένα παιδί τραυματιστεί στο μεταξύ, η ευθύνη θα βαραίνει τον πρωθυπουργό».

