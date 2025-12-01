"Ξεκουράζεται" από σήμερα ένας ικανότατος Ανθυπαστυνόμος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. - Το μήνυμα του Διοικητή του στο Policenet.gr

Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

Από σήμερα τίθεται και επίσημα εκτός οργανικών θέσεων ο μεγαλύτερος της ομάδας ΔΊΑΣ Λάρισας.

Ο Ανθυπαστυνόμος Γιώργος ΠΩΤΟΤΟΝΆΣΙΟΣ που κοσμούσε υπηρεσιακά και ως προσωπικότητα την υπηρεσία μας ολοκλήρωσε το ταξίδι του υπηρετώντας αδιάκοπα στην ομάδα από την ίδρυσή της.

Αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα φιλότιμου αστυνομικού και φυσικά παράδειγμα προς τους νεότερους συναδέλφους της ομάδας ΔΊΑΣ.

Γιώργο προσωπικά ως διοικητής σου τα τελευταία 8 χρόνια αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που συνεργάστηκα μαζί σου εύχομαι ότι καλύτερο μα πάνω από όλα ΥΓΕΊΑ!!!

** To Policenet.gr εύχεται στον κ. ΠΩΤΟΤΟΝΆΣΙΟ καλή συνταξιοδότηση και να είναι πάντα υγιείς!