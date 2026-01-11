Ξεκινούν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις - Οι Κυριακές που θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

Με προσδοκίες για τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ ξεκινούν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά 50 ημέρες, έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Tα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν τις δύο πρώτες Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά τις γιορτές, οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η εφετινή εκπτωτική περίοδος θα κινηθεί σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από πέρυσι και θα συμβάλει στον περιορισμό του χειμερινού πληθωρισμού.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, σημειώνοντας ότι οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%. Όπως τονίζει, με αντίστοιχο θετικό πρόσημο προσδοκούν οι έμποροι να ξεκινήσει και το 2026, με αιχμή τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων είναι σε μεγάλο βαθμό παγιωμένες και εστιάζουν κυρίως σε προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες. Περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στις εκπτώσεις, με 3 στους 10 να κατευθύνονται σε ένδυση και υπόδηση, 2 στους 10 σε είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 σε είδη σπιτιού. Ωστόσο, η περίοδος παγιωμένης ακρίβειας, παρά τις αυξήσεις μισθών, εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη ζήτηση, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής, οι εισαγωγές -που καλύπτουν περίπου το 80% των βασικών καταναλωτικών αγαθών- και οι στρατηγικές τιμολόγησης.

«Το ζητούμενο των τακτικών εκπτώσεων είναι η γενναία μείωση τιμών, που συχνά φτάνει το 50%, ώστε οι επιχειρήσεις να ρευστοποιήσουν αποθέματα και οι καταναλωτές να αποφορτίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ. Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια, με τους μισούς να αναζητούν φθηνότερα προϊόντα, 4 στους 10 να περιορίζουν δαπάνες και 3 στους 10 να αγοράζουν κυρίως σε περιόδους προσφορών. Παράλληλα, 6 στους 10 πραγματοποιούν πλέον διαδικτυακές αγορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ στη λιανική το πρώτο δίμηνο του έτους θεωρείται φιλόδοξος αλλά εφικτός.

«Όλα δείχνουν πως οι χειμερινές εκπτώσεις, παρά την οικονομική κόπωση των εορτών, θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες εμπόρων και καταναλωτών και θα έχουμε φέτος μια αγοραστική κίνηση σε λίγο καλύτερα επίπεδα από πέρυσι, με στόχο ο τζίρος στη λιανική το δίμηνο, Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διμήνου».

Αυτό επισημαίνει ο κ. Κορκίδης, προσθέτοντας ότι απαιτείται ανανέωση και έξυπνη αξιοποίηση του θεσμού ώστε να αποκτήσει εκ νέου ενδιαφέρον και να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

«Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει τη φετινή εκπτωτική περίοδο ο εμπορικός κόσμος, λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών» όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) και συμπληρώνει: «η επάρκεια των προϊόντων είναι δεδομένη ενώ οι τιμές που θα προσφερθούν ειδικά στον κλάδο της ένδυσης/υπόδησης θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Ωστόσο, η πίεση των καταναλωτών παραμένει και σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπτώσεις αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ αντοχών και προσαρμοστικότητας για την αγορά συνολικά».

Την ίδια στιγμή, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και οι έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας εντατικοί. «Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάει εντατικούς ελέγχους στην αγορά διότι οι επιχειρήσεις αυτές που κάνουν παρατυπίες και πλασματικές εκπτώσεις είναι η μικρή πλειοψηφία ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του εμπορίου ζητάει εντατικούς ελέγχους έτσι ώστε να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα, γεγονός που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στις επιχειρήσεις να κάνουν πλασματικές εκπτώσεις» τονίζει ο αντιπρόεδρος ΕΣΑ.

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα της αγοράς την εορταστική περίοδο σημειώνει ότι οι κεντρικές αγορές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας) κινήθηκαν από άποψη προσέλευσης κόσμου ικανοποιητικά. Ωστόσο, αυτά που ξόδεψαν οι καταναλωτές ήταν χαμηλότερης αξίας σε σχέση με πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι έμποροι προκειμένου να ξεστοκάρουν ετοιμάζονται για μεγάλες εκπτώσεις καθώς μπορεί κάποιοι μεγάλοι παίκτες και πολυκαταστήματα να έγραψαν υψηλές επιδόσεις την περίοδο των εορτών αλλά στο σύνολο της αγοράς δεν υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός και συνολικά ο τζίρος φαίνεται να υστερεί σε αξία σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι Έλληνες καταναλωτές την περίοδο των εορτών έκαναν περισσότερες αγορές σε σχέση με πέρυσι αλλά μικρότερης αξίας. Εφέτος επέλεξαν πιο οικονομικά δώρα καθώς καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους (πάνω από το 50%) για την κάλυψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Εστιάζοντας στην ηλεκτρονική αγορά, ο κ. Σαββίδης τονίζει ότι «εφέτος αναμένεται ανάσχεση της ανάπτυξης που έχει ο κλάδος λόγω των ασιατικών πλατφορμών οι οποίες πήραν γύρω στο 15% του μεριδίου αγοράς». «Θα είναι η πρώτη χρονιά μετά από 15 χρόνια που έχουμε ανάσχεση της ανάπτυξης του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας» τονίζει ο κ. Σαββίδης και συμπληρώνει: «έχουμε προτείνει σαν Σύνδεσμος να αναληφθεί δράση σε εθνικό επίπεδο αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι».

Για την συνολική εικόνα της αγοράς ο κ. Σαββίδης σημειώνει ότι κινείται σε δυο ταχύτητες. «Από τη μία έχουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία έχει σοβαρά προβλήματα και χάνει διαρκώς τζίρο ενώ από την άλλη πλευρά οι μεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο τζίρο στον εμπορικό κλάδο. Στις αιτίες περιλαμβάνονται η παντελής έλλειψη χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας (ενεργειακό, επαγγελματική στέγη κ.ά)που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς.

Σε θεσμικό επίπεδο, υπενθυμίζεται ότι, οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να είναι εντατικοί. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για πλασματικές ή παραπλανητικές εκπτώσεις, με στόχο την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί, ελέγχοντας τις αναγραφόμενες παλαιές και νέες τιμές και κάνοντας συνειδητές αγορές.