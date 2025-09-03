Ξεκίνησε η λειτουργία του “my1521” από την ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα εξυπηρέτησης "my1521" της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως τονίστηκε, στόχος της νέας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

«Με το my1521 εγκαινιάζουμε έναν νέο τρόπο εξυπηρέτησης που μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τον πολίτη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόμαστε στο φορολογούμενο» δήλωσε ο κ. Πιτσιλής. Πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι «να έχουμε μια πιο αποδοτική, πιο ανοικτή και πιο φιλική δημόσια διοίκηση που βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες του, με σεβασμό και κατανόηση».

Από τη μεριά του ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι υποχρέωσή μας» προσθέτοντας πως «το 1521 έχει τη φιλοδοξία να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων». «Έχουμε υποχρέωση να μειώνουμε τους φόρους όσο μπορούμε, αλλά και να εξυπηρετούμε τους φορολογουμένους με τον καλύτερο τρόπο. Η ΑΑΔΕ έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της. Και τώρα με το 1521 η επαφή της με τους φορολογούμενους γίνεται πιο άμεση και πιο σύγχρονη» σημείωσε.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δημόσιο, στην εμπειρία αυτής της εξυπηρέτησης» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συμπληρώνοντας πως «ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε θέσει από το 2019 έναν στόχο: ο τρόπος που το Δημόσιο, που το κράτος εξυπηρετεί τους πολίτες, να αλλάξει ραγδαία, μέσα στα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό από το gov.gr, από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, από μία σειρά από αλλαγές επισημαίνοντας πως το Δημόσιο δεν εξυπηρετεί τους πολίτες μόνο ψηφιακά. Απαιτείται η λεγόμενη «πολυκαναλική εξυπηρέτηση. Η σύλληψη λοιπόν πια είναι; Διαρκώς να βελτιωνόμαστε και διαρκώς να πετυχαίνουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από το κράτος. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία χτίζεται μέρα με την ημέρα, είναι κάτι στο οποίο το κράτος διαρκώς βελτιώνεται και νομίζω ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και έχει αγκαλιαστεί από όλους τους πολίτες» κατέληξε.

Πώς λειτουργεί το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521

Το my1521 αποτελεί πολυκαναλικό σύστημα επικοινωνίας της ΑΑΔΕ, το οποίο συγκεντρώνει σταδιακά σε ένα σημείο τις υπηρεσίες υποστήριξης προς πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους της Αρχής, ενοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα my1521, προσφέροντας ενιαία διαδικασία εξυπηρέτησης.

Όπως τόνισε ο διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την παρουσίασή του, αυτό θα λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης:

- Το πρώτο θα αποτελείται από 120 εξειδικευμένους εκπροσώπους οι οποίοι απαντούν άμεσα σε απλά ερωτήματα και παρέχουν γενική πληροφόρηση.

- Το δεύτερο θα απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη που θα αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις και έλεγχο στοιχείων.

- Το τρίτο εμπλέκει τις αρμόδιες υπηρεσίες τις ΑΑΔΕ για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις που χρειάζονται τεχνική, κανονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα.

Το τηλεφωνικό κέντρο 1521 είναι διαθέσιμο τις εργάσιμες ημέρες:

- έως τις 12/9, από 7:30 έως 17:00

- από 15/9 και εφεξής από 7:00 έως 20:00

Για ψηφιακή εξυπηρέτηση, η πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, κατά τον Αύγουστο, μήνα πιλοτικής εφαρμογής του 1521 «καταφέραμε να απαντήσουμε στο 95% των κλήσεων» και «καταφέραμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με την πρώτη επικοινωνία σε ποσοστό 85%». Συνολικά η υπηρεσία λάμβανε 2.000 τηλεφωνικές κλήσεων καθημερινά, με τον διοικητή της ΑΑΔΕ να σημειώνει «είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε έως και 5.000 κλήσεις ημερησίως».