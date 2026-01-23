Ξεκίνησαν οι τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι τακτικές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Η διαδικασία καθυστέρησε λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, που αποτέλεσαν «πονοκέφαλο» για την Αστυνομία.
Διαβάστε επίσης
Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν στη Λεωφόρο Κατεχάκη οι βαθμοφόροι του Στρατού.
Στη θέση του θα παραμείνει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, όπως είχε αποφασιστεί προ ημερών στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.
Το Policenet.gr θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.
- ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Απόστρατος Αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή