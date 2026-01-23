PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ξεκίνησαν οι τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

10:56 | 23/01/2026

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι τακτικές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η διαδικασία  καθυστέρησε λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, που αποτέλεσαν «πονοκέφαλο» για την Αστυνομία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν στη Λεωφόρο Κατεχάκη οι βαθμοφόροι του Στρατού.

Στη θέση του θα παραμείνει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, όπως είχε αποφασιστεί προ ημερών στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

