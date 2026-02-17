Ξεκινά ο κύκλος μεταθέσεων μετά τις τακτικές κρίσεις – Τι δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες

Του Ηλία Προύφα

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τακτικών κρίσεων των ανωτέρων αξιωματικών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των μεταθέσεων στον Στρατό Ξηράς.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα συγκροτηθεί το Συμβούλιο Μεταθέσεων, με την αρχή να γίνεται από τις μεταθέσεις Συνταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων. Πρόκειται για μια διαδικασία που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα «τρέξει» με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, καθώς υπάρχει σαφής στόχος να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός για τα στελέχη.

Ο Μάρτιος αναμένεται να είναι μήνας κατά τον οποίο θα κοινοποιηθούν οι πρώτες μεταθέσεις, με τις διαδικασίες να εξελίσσονται συνεχώς, ώστε –εφόσον καταστεί εφικτό– το σύνολο των μεταθέσεων να έχει ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι, πριν την 25η Μαρτίου, αναμένονται κάποιες μεταθέσεις που θα αφορούν κυρίως Συνταγματάρχες, ενώ θα ακολουθήσουν οι μεταθέσεις Διοικητών Μονάδων, Εξωτερικού και Νήσου Κ.

Να σημειώσουμε ότι πέρυσι ήταν η χρονιά που οι μεταθέσεις κυρίως στο Στρατό Ξηράς, κοινοποιήθηκαν αρκετά νωρίς κάτι που οφείλεται στην άριστη συνεργασία των επιτελείων ΥΠΕΘΑ – ΓΕΕΘΑ -ΓΕΣ.