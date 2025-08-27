«The Woman in Cabin 10»: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix με την Κίρα Νάιτλι

H βραβευμένη ηθοποιός Κίρα Νάιτλι (Keira Knightley) πρωταγωνιστεί στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, «The Woman in Cabin 10» το οποίο θα αρχίσει να προβάλλεται στις 10 Οκτωβρίου.

Σε σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν (Simon Stone), η ταινία εστιάζει στην Lo (Νάιτλι), μια ταξιδιωτική δημοσιογράφο που βρίσκεται στο πολυτελές γιοτ Aurora Borealis για το παρθενικό του ταξίδι.

Όταν γίνεται μάρτυρας ενός συμβάντος που ανατρέπει την ηρεμία της νύχτας -μιας γυναίκας που πέφτει στη θάλασσα- η εμμονή του πληρώματος ότι τίποτα δεν συνέβη την ωθεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποκάλυψης.

Καθώς η Lo προσπαθεί να ξετυλίξει το μυστήριο, διαπιστώνει ότι η έρευνά της απειλεί όχι μόνο την καριέρα της αλλά και την ίδια της τη ζωή,

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάι Πιρς (Guy Pearce), Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham), Ντέιβιντ Ατζάλα (David Ajala), Αρτ Μάλικ (Art Malik), Κάγια Σκοντελάριο (Kaya Scodelario), Ντέιβιντ Μόρισεϊ (David Morrissey) και Ντάνιελ Ινγκς (Daniel Ings).